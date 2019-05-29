Порывы ветра повалили сегодня 9 деревьев в Одессе

Одесситам следует соблюдать осторожность на улице. Несмотря на теплый солнечный день, сегодня в городе уже зафиксировано падение 9 деревьев и 2 крупных веток.

По данным пресс-службы городского совета, деревья повалены по адресам: ул. Асташкина, 14, ул. Дюковская, 4, ул. Сегедская, 12, ул. Инглези, на углу Александровского проспекта и ул. Троицкой, на Французском бульваре, на углу улиц Малой Арнаутской и Гимназической, Тираспольском шоссе, а также на просп. Небесной Сотни, 47.

Кроме того, сильными порывами ветра сломаны две крупные ветки: на углу улиц В. Стуса и Мельницкой и на ул. Кутузакия, 11а (ветка упала на машину).

На Дюковской и Кутузакия пострадали стоявшие под деревьями машины. На проспекте Небесной Сотни дерево упало на дом. На Французском бульваре было приостановлено движение трамваев.

Последствия древопада устраняют сотрудники КП «Горзелентрест» – работают 4 бригады из 12-ти человек. Работы планируются завершить до конца дня.