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Новости Одессы и Одесской области

Популярная ведущая в Одессе презентовала книгу и прогулялась у моря с ресторатором (фото)

Популярная ведущая в Одессе презентовала книгу и прогулялась у моря с ресторатором (фото)

Украинская звезда телеэкрана Ольга Фреймут на днях посетила Одессу.

Она приехала, чтобы представить собственную книгу молодой мамы.

Издание недавно увидело свет в ее собственном издательстве. В нем Ольга дает советы по уходу за детьми. Обложку украшает фото ее маленькой дочки Евдокии.

На снимках, которые выложила телеведущая в сеть, она позирует в полупрозрачной черной блузке и юбке-миди.

Также видно, что после презентации Ольга отправилась прогуляться к морю. На снимках она позирует в простых джинсах, кроссовках и темной ветровке. На одном из фото телеведущая красуется в обнимку с известным одесским ресторатором Саввой Либкиным.

“Утро делает наш день. Одесса-2020”, – подписала Ольга фотографии.

Фото: instagram.com/freimutolia

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