﻿ Пополнение в Одесском зоопарке: очередная жена Кузьмича стала многодетной мамой - Одесская Жизнь

Бурская козочка родила шестерых малышей.

В Одесском зоопарке снова родились зверята. Об этом сообщают в пресс-службе Одесского горсовета. На этот раз на свет появились бурские козлята – дети белой козочки и козла по кличке Кузьмич. Малыши активны и часто играют в общем вольере. Как и остальные детеныши, козлята получат свои имена в «День малышей».

Отметим, отец малышей в 2015 году стал обладателем звания «Одесский хозяин года».

Напомним, на прошлой неделе в Одесском зоопарке родился венгерский теленок.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала, что Кузьмич впервые стал отцом в 2016 году.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета.