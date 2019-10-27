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Новости Одессы и Одесской области

Поножовщина на Греческой площади: два человека погибли, один в тяжелом состоянии

Поножовщина на Греческой площади: два человека погибли, один в тяжелом состоянии

Группа иностранцев завязала словесную перепалку с тремя одесситами, когда те возвращались ночью домой по Греческой площади. Ссора переросла в драку, а у одного из провокаторов оказался нож.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области. Инцидент произошел ночью на Греческой площади. Одесситы, возвращаясь домой после вечеринки, наткнулись на группу иностранцев, которые и спровоцировали конфликт. Словесная перепалка продолжалась некоторое время, после чего в ход пошли кулаки, а один из правонарушителей достал нож и стал им размахивать.

От ножевых ранений на месте конфликта погиб 28-летний одессит, а другой, 30-летний одессит, госпитализирован – сейчас он в тяжелом состоянии. Нанося удары ножом, иностранец ранил и своего 21-летнего земляка, который умер в медицинском учреждении.

По результатам оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Приморского отделения полиции по горячим следам нашли и задержали 24-х, 26-ти и 28-летнего правонарушителей. Их действия квалифицируют по ч1. и ч.2 ст.115 (умышленное убийство), ст.15 (покушение на преступление) и ч.4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

Сейчас решают вопрос о мере пресечения в виде удержания под стражей. Максимальное наказание, которое могут получить правонарушители, – пожизненное заключение.

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Артем Виноградов
Артем ВиноградовПРОФИЛЬ
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