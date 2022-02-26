Помочь украинской армии теперь можно деньгами из «ковидной» тысячи

— Средства можно перевести через Portmone — всю сумму выплаты в 1000 грн или остаток, который у вас есть на банковской карте. Сделать это можно по ссылке, — заявил Федоров.

Министр подчеркнул, что в очень непростое время важно поддерживать тех, кто с оружием в руках защищает Украину от российских войск. Вклады украинцев на нужды армии бьют рекорды.

— Вы можете также перевести средства через поддержку, если у вас есть карта Монобанка, ПриватБанка или Альфа-Банка. Ожидаем, что все остальные банки тоже присоединятся к инициативе в ближайшее время, — заявил он.

Федоров напомнил, что воспользоваться е-Поддержкой можно, если у вас есть «зеленый» COVID-сертификат в приложении «Дія».

— Поможем украинским военным и защитим страну от врага вместе, – заявил Федоров.

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