Польза или вред: в одесских школах появится Wi-Fi

Всего школ в документации 54 – они расположены в Киевском, Суворовском и Малиновском районах. Проводить беспроводную локальную сеть будут за средства городского бюджета.

Такая информация появилась на сайте государственных закупок Prozorro.

В Суворовском районе выбрали 27 школ. Установить в этих всех школах беспроводную сеть обойдется городу в 1 миллион 123 тысячи 705 гривен. Работы планируют закончить 27 ноября этого года.

21 школа Киевского района обзаведется сетью уже к 20 ноября этого года. Стоимость закупки и установки – 873 тысячи 990 гривен.

В 6 школах Малиновского района должны «расширить локальную беспроводную сеть». Ещё в 2017 году в 29 школах Малиновского района должны были провести Wi-Fi. В новом тендере 2019 года, который вчера появился на Prozorro, речь идет о расширении сети в школах, где уже, по плану, есть Wi-Fi. Как и в 2017 году, так и в этом, за работу возьмется физическое лицо-предприниматель Волкович Сергей Викторович. За работу он получит 91 тысячу 172 гривны. Дату окончания работ назначили на 31 декабря 2019 года.

Фото: etcetera.media