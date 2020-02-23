Полуциркульное здание у одесского Дюка “украсили” стеклянной пристройкой (фото)

Когда его начали перестраивать, одесситы забили тревогу. Обращались к чиновникам, в суд.

Однако несмотря на все попытки, остановить строительство не удалось.

Так у исторического здания вырос еще один этаж.

А после доступ к нему и вовсе перекрыли с Воронцовского переулка, сообщает lotsia.com.ua.

Наверное, для того, чтобы никто не видел, что там на самом деле происходит.

В то же время издание dumskaya.net недавно засняло дом на Приморском бульваре с высоты. Как видно на фото и видео, во дворе у исторического сооружения с наружной стороны появилась пристройка. Конструкция стеклянная и очертаниями напоминает лифт.

И это притом, что любые изменения архитектурных памятников, по идее, запрещены законом.

Фото: скриншот канала “Думская ТВ”

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