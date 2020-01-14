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Новости Одессы и Одесской области

Половина українців працездатного віку або працюють в інших країнах, або нелегально

Половина українців працездатного віку або працюють в інших країнах, або нелегально

Половина українців працездатного віку працюють нелегально або за кордоном.

Про це на пресконференції в Укрінформі заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов.

– Сьогодні лише 12,8 млн з 27,5 млн українців працездатного віку працюють легально. Про який захист ми говоримо? Половина з нас працездатного віку або працює в інших країнах, або нелегально, – сказав Милованов.

Він наголосив, що законопроєкт про працю, який Кабінет міністрів виносить на розгляд Верховної ради передбачає низку нововведень, які дозволять лібералізувати відносини між працівниками та роботодавцями, створити нові правила гри та балансу інтересів працівників і роботодавців.

Зокрема, передбачається, що трудові відносини можуть бути змінені як за ініціативи роботодавця так і за ініціативи працівника, регулюватися вони будуть трудовими, колективними або галузевими договорами, де мають бути прописані умови праці та низка інших питань. Колективні угоди можуть підписувати не тільки профспілки, а й представники колективу.

За словами Милованова, окрім спрощення процедури входу/виходу з трудових передбачені механізми захисту від втрати роботи.

Так, працівника як і зараз, потрібно попередити про звільнення за певний термін. Цей термін визначається в залежності від часу, який людина пропрацювала на підприємстві. Це стосується і тих працівників, які працювали на строкових договорах.

– Як сьогодні буде: маєте попередити за два місяці, маєте заплатити компенсацію за 4, подвійну, якщо людина не погоджується. Термін, за який потрібно попереджати, залежить від місяців або років, які людина пропрацювала. Рахується все разом, навіть якщо ви на строкових договорах, – сказав Милованов.

Також він додав, що за 5 років планується знизити рівень безробіття на 5% та скоротити термін пошуків роботи для безробітних. Зараз за словами Милованов, він становить 3,5 місяці.

Фото: Цензор.НЕТ

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