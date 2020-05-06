fbpx
Новости Одессы и Одесской области

«Полный вперед!»: ежегодный одесский фестиваль «Акация Фест» пройдет в Карантинной гавани

«Полный вперед!»: ежегодный одесский фестиваль «Акация Фест» пройдет в Карантинной гавани

Талантливо-творческий, яркий ежегодный фестиваль «Акация Фест», которым уже не один год радовал нас Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного в майские дни, когда зацветала белая акация, не отменяется даже в связи с карантином!

Об этой радостной новости сообщили нам в пресс-службе театра. Как же это будет проходить?

«Акация Фест» в этом году вместе со своим лодкой-символом отправляется в Карантинную гавань, и пройдет он он-лайн: ничего не поделаешь, время внесло в нашу жизнь много корректив.

Но почитатели его Величества театра, нашей любимой Оперетты, ее символа — белой акации, — могут не огорчаться. Фестиваль состоится, и это главное! И будет он длиться целую неделю — с 11 по 17 мая.

Чтобы побывать на всех локациях 4-го фестиваля «Акация Фест», вам необходимо зайти на страничку театра Музкомедии в Facebook, которая и станет онлайн-бортом, и вместе со всеми дружно отправиться в путешествие. И снова наполнятся наши сердца вечной музыкой Исаака Дунаевского, а аромат белой акации ворвется в нашу жизнь радостью соучастия.

— Жить будем по морскому режиму — с утренней побудкой, обедом на камбузе и сигналом к отбою! Всех ждет много уникальных видео, которых еще никто не видел (закулисные, театральные, фестивальные), будут трансляции, онлайн встречи с артистами и еще много-много всего разного и интересного. Впервые вместе мы составим карту с памятными отметками «Белая акация», пройдем тест на знание истории знаменитой оперетты. Заключительным аккордом фестиваля станет трансляция оpen-air оперетты «Белая акация», которую мы показывали в 2014 году на одесской Колоннаде, — сообщает пресс-служба театра.

11 мая нас ждет открытие фестиваля с просмотром фильма «Белая акация» с нашими вечными обожаемыми артистами — Михаилом Водяным, Евгенией Дембской, Идалией Ивановой и др.

Второй день (12 мая) посвящен жизни и творчеству исполнительниц главных ролей в оперетте — недавно ушедшей от нас народной артистки Украины Евгении Дембской и Идалии Ивановой, чей юбилей недавно празднично и трогательно отметили в театре.

13 мая — Морской день фестиваля.

14 мая — Одесский фестивальный день.

15 мая — Литературный.

16 мая — Юмористический.

17 мая — Закрытие фестиваля.

И поверьте, как бы ни именовался любой из этих дней, будет весело, интересно, познавательно, увлекательно. Наша Музкомедия, как и всегда, держит марку, даже в карантинные дни выполняя свое главное предназначение — дарить людям добро и радость.

Путешествие будет незабываемым — пусть даже в Карантинной гавани!

Полный вперед!

Фото: пресс-служба театра

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

У нас появился Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить