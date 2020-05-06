«Полный вперед!»: ежегодный одесский фестиваль «Акация Фест» пройдет в Карантинной гавани

Талантливо-творческий, яркий ежегодный фестиваль «Акация Фест», которым уже не один год радовал нас Одесский академический театр музыкальной комедии им. М. Водяного в майские дни, когда зацветала белая акация, не отменяется даже в связи с карантином!

Об этой радостной новости сообщили нам в пресс-службе театра. Как же это будет проходить?

«Акация Фест» в этом году вместе со своим лодкой-символом отправляется в Карантинную гавань, и пройдет он он-лайн: ничего не поделаешь, время внесло в нашу жизнь много корректив.

Но почитатели его Величества театра, нашей любимой Оперетты, ее символа — белой акации, — могут не огорчаться. Фестиваль состоится, и это главное! И будет он длиться целую неделю — с 11 по 17 мая.

Чтобы побывать на всех локациях 4-го фестиваля «Акация Фест», вам необходимо зайти на страничку театра Музкомедии в Facebook, которая и станет онлайн-бортом, и вместе со всеми дружно отправиться в путешествие. И снова наполнятся наши сердца вечной музыкой Исаака Дунаевского, а аромат белой акации ворвется в нашу жизнь радостью соучастия.

— Жить будем по морскому режиму — с утренней побудкой, обедом на камбузе и сигналом к отбою! Всех ждет много уникальных видео, которых еще никто не видел (закулисные, театральные, фестивальные), будут трансляции, онлайн встречи с артистами и еще много-много всего разного и интересного. Впервые вместе мы составим карту с памятными отметками «Белая акация», пройдем тест на знание истории знаменитой оперетты. Заключительным аккордом фестиваля станет трансляция оpen-air оперетты «Белая акация», которую мы показывали в 2014 году на одесской Колоннаде, — сообщает пресс-служба театра.

11 мая нас ждет открытие фестиваля с просмотром фильма «Белая акация» с нашими вечными обожаемыми артистами — Михаилом Водяным, Евгенией Дембской, Идалией Ивановой и др.

Второй день (12 мая) посвящен жизни и творчеству исполнительниц главных ролей в оперетте — недавно ушедшей от нас народной артистки Украины Евгении Дембской и Идалии Ивановой, чей юбилей недавно празднично и трогательно отметили в театре.

13 мая — Морской день фестиваля.

14 мая — Одесский фестивальный день.

15 мая — Литературный.

16 мая — Юмористический.

17 мая — Закрытие фестиваля.

И поверьте, как бы ни именовался любой из этих дней, будет весело, интересно, познавательно, увлекательно. Наша Музкомедия, как и всегда, держит марку, даже в карантинные дни выполняя свое главное предназначение — дарить людям добро и радость.

Путешествие будет незабываемым — пусть даже в Карантинной гавани!

Полный вперед!

Фото: пресс-служба театра

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