В Одессе разыскивают главаря банды, который стал работать на россию

Полиция разыскивает уроженца российской федерации за посягательство на территориальную целостность и создание преступной организации.

Об этом сообщили в управлении коммуникации Национальной полиции Украины.

В ходе досудебного расследования следователи Нацполиции установили, что Мусаев Халид Абдулвах, 1966 года рождения, по предварительному сговору с группой лиц, создал преступную организацию с межрегиональными связями, которая «действовала» на территории города Одесса и области.

Члены организации совершали заказные убийства, разбойные нападения, вымогательства, похищения людей, а также занимались сбытом наркотиков. Также фигуранты инкриминируют контрабанду оружия и боеприпасов.

В то же время полицейские выяснили, что фигурант сотрудничал с российскими оккупантами и предпринимал действия по изменению границ территории Украины.

Подозреваемому поставлено подозрение по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней) Уголовного кодекса Украины. Он объявлен в розыск. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В полиции просят всех, у кого есть информация о местонахождении Мусаева Халида Абдулваха, сообщить на спецлинию 102.