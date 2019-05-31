Полиция и спецназ выезжали на задержание двадцати неизвестных, напавших на склады в Авангарде

По предварительной информации, на территорию складов недалеко от промрынка проникла большая группа мужчин. Охранник открыл огонь из помпового ружья.
В результате стрельбы никто не пострадал.
На место выехали следователи-оперативники, представители управления превентивной деятельности и бойцы батальона полиции особого назначения.
Были задержаны и доставлены в отдел для выяснения обстоятельств 24 человека.
Помповое ружье оказалось законно зарегистрированным. На месте событий было конфисковано и другое оружие, а также патроны к нему, однако полиция не уточняет — у кого именно.
Ведется расследование по статье «Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации» УК Украины, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.
Фото и видео пресс-службы ГУНП области
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