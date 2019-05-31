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Новости Одессы и Одесской области

Полиция и спецназ выезжали на задержание двадцати неизвестных, напавших на склады в Авангарде

Полиция и спецназ выезжали на задержание двадцати неизвестных, напавших на склады в Авангарде

По предварительной информации, на территорию складов недалеко от промрынка проникла большая группа мужчин. Охранник открыл огонь из помпового ружья.

В результате стрельбы никто не пострадал.

На место выехали следователи-оперативники, представители управления превентивной деятельности и бойцы батальона полиции особого назначения.

Были задержаны и доставлены в отдел для выяснения обстоятельств 24 человека.

Помповое ружье оказалось законно зарегистрированным. На месте событий было конфисковано и другое оружие, а также патроны к нему, однако полиция не уточняет — у кого именно.

Ведется расследование по статье «Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации» УК Украины, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

Фото и видео пресс-службы ГУНП области

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