Полиция и спецназ выезжали на задержание двадцати неизвестных, напавших на склады в Авангарде

Полиция задержала ночных стрелков с Люстдорфской и назвала причины нападения Полиция задержала двоих злоумышленников, которые вчера вечером обстреляли автомобиль и ранили его владельца – нападение произошло возле автозаправки на Люстдорфской дороге. Пострадавший получил ранение поясницы и бедра и был госпитализирован. Как рассказали в пресс-службе ГУНП, злоумышленников задержали спустя несколько часов после введения оперативного плана «Сирена». За это время они успели уехать в Белгород-Днестровский. По предварительной информации следователей, вооруженное ПОДРОБНЕЕ

Рейдеры захватили училище им М. Б. Грекова (ФОТО) Здание Одесского художественного училища им М. Б. Грекова захватили рейдеры. Об этом заявили в учебном заведении. Директор училища Ольга Косьмина рассказала, что сегодня в училище пришел мужчина, который представился Сергеем Барановским. Он показал документы о покупке зданий и выписку из государственного реестра. Директор считает, что «рейдеры» позарились на хозяйственное здание училища и две мастерские. По ПОДРОБНЕЕ