Покупателей жилья и очередников освободили от уплаты пенсионного сбора: это правда?

Речь идет об украинцах, покупающих жилье в первый раз. Также от уплаты сбора освободили очередников на получение квартиры. Сейчас этот сбор составлят 1% от стоимости недвижимости.
Такое решение принял Кабмин на своем заседании в среду, 23 сентября. Об этом сообщил премьер-министр в своем телеграм-канале: «Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением Правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находящихся в очереди на получение жилья».