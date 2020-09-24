Покупателей жилья и очередников освободили от уплаты пенсионного сбора: это правда?

Жилье для студентов: сколько стоит и что выбирают учащиеся одесских вузов (фото) До середины сентября одесские студенты заселяются в общежития. Однако в этом году из-за коронавируса они вынуждены жить по новым правилам. «Одесская жизнь» узнавала, во сколько может обойтись проживание студенту на съемной квартире, в квартире с хозяйкой, коммуналке и хостеле, а также какие условия им предлагают. ПОДРОБНЕЕ

Денег на ремонт нет: городская власть пытается откреститься от погорельцев с улицы Бунина? Три с половиной недели прошло с момента пожара в доме на улице Бунина. Здание сильно пострадало, и сейчас не пригодно для проживания. Часть жильцов мэрия временно разместила в детском лагере «Мрія», остальные же разъехались кто куда. Но уже почти месяц никто из погорельцев не знает, что будет дальше с ними и их квартирами. По словам пострадавших, чиновники не составили план действий и пытаются «замять» тему из-за отсутствия финансовых средств на ремонт. Чтобы узнать о планах, жильцы с Бунина решили встретиться с главами профильных структур и потребовать ответы. ПОДРОБНЕЕ

Пенсионеры больше не будут платить налоги: при каких условиях? Верховная Рада приняла, а Президент подписал изменения в закон №2166 «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование». Его главная цель — устранение дискриминации по ряду плательщиков. ПОДРОБНЕЕ

Есть ли у одесской недвижимости иммунитет к коронавирусу? Как изменились цены на аренду и покупку? Рынок недвижимости быстро реагирует на внешние раздражители. В период карантина цены на квартиры снизились, причем как на аренду, так и на покупку новостроя. Риелторы утверждают: кто не побоялся купить квартиры в карантин, уже сейчас на них заработали хорошие дивиденды, поскольку ограничения снимают, и выгодные акции с недвижимостью тоже заканчиваются. Что сейчас происходит на рынке недвижимости в Одессе? ПОДРОБНЕЕ