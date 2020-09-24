Новости Одессы и Одесской области

Покупателей жилья и очередников освободили от уплаты пенсионного сбора: это правда?

Покупателей жилья и очередников освободили от уплаты пенсионного сбора: это правда?

Речь идет об украинцах, покупающих жилье в первый раз. Также от уплаты сбора освободили очередников на получение квартиры. Сейчас этот сбор составлят 1% от стоимости недвижимости.

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Такое решение принял Кабмин на своем заседании в среду, 23 сентября. Об этом сообщил премьер-министр в своем телеграм-канале: «Украинцы должны получить возможность покупать жилье по доступным ценам. Сегодняшним решением Правительство определило порядок освобождения от уплаты пенсионного сбора граждан, приобретающих жилье впервые или находящихся в очереди на получение жилья».

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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