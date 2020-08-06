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Похищали и насиловали: в Одессе вынесли приговор дерзкой банде

Похищали и насиловали: в Одессе вынесли приговор дерзкой банде

В Одессе суд вынес приговор банде, которая похищала людей, насиловала и совершала разбойные налеты. 

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В Одессе суд вынес приговор банде, которая похищала людей, насиловала и совершала разбойные налеты.

Трое бандитов из Саратского района проведут за решеткой 13 – 14 лет.

Что натворили преступники

В 2015 году бандиты под видом таксистов взялись подвезти двоих мужчин и угрожая оружием, заперли их в машине. С заложников требовали 10 тысяч долларов.

Часть денег они получили.

В том же году под видом полицейских преступники затолкали в машину девушку, изнасиловали ее, а с матери требовали деньги. Во время передачи денег бандитов и поймали. Но они сопротивлялись и даже отстреливались.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

Также сообщается, что бандиты в 2015 году совершили серию разбойных нападений в Одесской области.

 

 

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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