Похищали и насиловали: в Одессе вынесли приговор дерзкой банде

В Одессе суд вынес приговор банде, которая похищала людей, насиловала и совершала разбойные налеты.

В Одессе суд вынес приговор банде, которая похищала людей, насиловала и совершала разбойные налеты.

Трое бандитов из Саратского района проведут за решеткой 13 – 14 лет.

Что натворили преступники

В 2015 году бандиты под видом таксистов взялись подвезти двоих мужчин и угрожая оружием, заперли их в машине. С заложников требовали 10 тысяч долларов.

Часть денег они получили.

В том же году под видом полицейских преступники затолкали в машину девушку, изнасиловали ее, а с матери требовали деньги. Во время передачи денег бандитов и поймали. Но они сопротивлялись и даже отстреливались.

Об этом сообщает прокуратура Одесской области.

Также сообщается, что бандиты в 2015 году совершили серию разбойных нападений в Одесской области.