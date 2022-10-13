Погоня со стрельбой в Одессе: как в Аркадии «собирателя звезд» ловили (видео)

Ночью в одесской Аркадии патрульные полицейские устроили погоню за нетрезвым водителем. Чем все закончилось, рассказал у себя в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий. Он также опубликовал видео погони, сравнив ее с компьютерной игрой GTA.

По словам Белошицкого, накануне за полчаса до начала комендантского часа главный герой видео, будучи за рулем в нетрезвом состоянии, нарушил Правила дорожного движения и решил «набрать звезд». Требования патрульных остановиться он проигнорировал.

Однако, как отметил Белошицкий, в отличие от игры, в реальной жизни полицейские оказались более ловкими, и 5 звезд ночной гонщик так и не набрал, поскольку его догнали и задержали. При этом драгер показал наличие в его крови 2,96 промилле алкоголя. Дальнейшую его участь будет решать суд.

В то же время в патрульной полиции напомнили об административной ответственности за вождение в состоянии алкогольного опьянения – штрафе от 17 до 51 тысяч гривен.

К счастью, натворить непоправимого пьяный водитель не успел.

«К сожалению, даже в условиях военного положения находятся такие «ГТАшники»… Звуки стрельбы и взрывов – компьютерная графика и компиляция неизвестного автора, но креативно», – добавил замначальника Департамента патрульной полиции.

GTA San Odessa або переслідування п’ять зірок За пів години до початку комендантської години, головний герой відео порушує ПДР та вирішує «набрати зірок». Всіляко ігнорує вимоги патрульних та продовжує рух. Та в житті патрульні спритніші та розумніші😉 Тож 5 зірок так і не набрав ) Водій напідпитку, про це свідчить показник Драгера — 2,96 проміле. Подальшу його долю за декількома провадженнями вирішуватиме суд. Добре, що не встиг накоїти непоправного… Нажаль, навіть в умовах воєнного стану знаходяться ость такі «ГТАшники». Ну що ж, wasted😉 P.S. Звуки стрільби та вибухів — комп’ютерна графіка і компіляція невідомого автора, але креативно ) Опубликовано Олексій Білошицьким Среда, 12 октября 2022 г.

Фото иллюстративное