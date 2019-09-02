В Одесской области станут короче занятия в школах

Раньше уходить домой смогут школьники в городе Измаил, что на юго-западе Одесской области. Уроки там сделают короче на десять минут: 35 вместо привычных 45-ти. Режим “короткого дня” планируют со 2 сентября ввести на месяц.

Такое решение приняли в отделе образования местного горсовета. Там во все учебные учреждения уже направили письма с соответствующими рекомендациями. Об этом сообщается на официальном сайте измаильской мэрии.

Сократить занятия постановили из-за аномальной жары. Несмотря на наступившую осень, в Измаиле столбик термометра не падает ниже плюс 30 градусов. При этом высокая температура воздуха сохранится еще, как минимум, две ближайшие недели. Так, синоптики прогнозируют на этот период 32 градуса тепла, осадков, по их данным, ждать не стоит.

Кстати, в одесских школах из-за жары могут также сократить уроки. Как отметила директор гордепартамента науки мэрии Елена Буйневич, пока ограничение рекомендовано ввести на неделю.

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Фото: img3.eadaily.com