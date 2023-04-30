Погода в Одессе: ждать ли тепла в первый майский день

Апрель этого года выдался достаточно прохладным и дождливым. А какие погодные сюрпризы готовит жителяя Одессы и Одесской области первый майский день? Ответ на этот вопрос знаю специалисты Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Прогноз погоды в Одессе на 1 мая

По информации синоптиков, завтра, в понедельник, 1 мая 2023 года, в Одессе ожидается переменная облачность. Существенных осадков при этом не прогнозируют.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью поднимется до 7-9°С выше нуля, а днем – до 16-18°С тепла.

Погода в Одесской области 1 мая

По прогнозам, по Одесской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10°С тепла, днем воздух прогреется до 16-21°С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Фото Марии Котовой