Погода в Одессе: ждать ли тепла в первый майский день

Апрель этого года выдался достаточно прохладным и дождливым. А какие погодные сюрпризы готовит жителяя Одессы и Одесской области первый майский день? Ответ на этот вопрос знаю специалисты Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе на 1 мая
По информации синоптиков, завтра, в понедельник, 1 мая 2023 года, в Одессе ожидается переменная облачность. Существенных осадков при этом не прогнозируют.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью поднимется до 7-9°С выше нуля, а днем – до 16-18°С тепла.
Погода в Одесской области 1 мая
По прогнозам, по Одесской области будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем воздух прогреется до 16-21°С.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой