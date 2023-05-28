Погода в Одессе: ждать ли ливень в понедельник 29 мая?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 29 мая 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Возможен кратковременный дождь, но в Одессе его обещают только ночью.
Погода в Одессе 29 мая
По прогнозам синоптиков, завтра в Одессе переменная облачность. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 14-16°С, днем 22-24°С выше нуля.
Температура морской воды 20-21°С.
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Погода в Одесской области 29 мая
По Одесской области на завтра прогнозируют переменную облачность. Местами кратковременный дождь, днем гроза.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 11-16°С, днем 21-26°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото с Телеграм-канала «Курс Одесса»