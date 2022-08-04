Погода в Одессе: ждать ли дождя 5 августа?

Завтра, в среду, 3 августа 2022 года, в Одессе синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков, а по области местами дожди и грозы.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе:
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью 18-20°С, днем 25-27°С тепла.
Температура морской воды 22-23°С.
По Одесской области:
Облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами небольшой кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 5-10 м/с.
Температура ночью +16+21°С, днем она поднимется до +25+30°С.
На автодорогах области видимость хорошая.