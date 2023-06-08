Погода в Одессе: жаркая пятница 9 июня

По прогнозам синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, 9 июня 2023 года, днем будет жара, а с вечера переменная облачность и перепад температуры. На выходных, вероятно, пойдет дождь.
Прогноз погоды в Одессе 9 июня.
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер восточный, 5-10 м/с.
Температура ночью 13-18°С, днем 23-28°С.
Температура морской воды 19–20°С.
Прогноз погоды в Одесской области 9 июня.
Облачно с прояснениями.
Без осадков.
Ветер восточный, 8-11 м/с.
Температура ночью 12-17°С, днем 24-29°С.
На автодорогах области видимость хорошая.