Погода в Одессе: вторник 25 апреля будет погожим?

Завтра, во вторник, 25 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая погода без осадков. Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 25 апреля
В Одессе завтрашний вторник обещает быть облачным с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер южный, 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9°С, днем 13-15°С выше нуля.
Погода в Одесской области 25 апреля
По Одесской области 25 апреля ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами слабый туман.
Ветер южный, 3-8 м/с, днем 9-14 м/с.
Температура ночью 4-9°С, днем 13-18°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами слабый туман, видимость 500-1000 м.