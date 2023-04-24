Погода в Одессе: вторник 25 апреля будет погожим?

Погода в Одессе 24 апреля: все устали от дождей Уже долгое время в Одессе царит дождливая погода. Но в понедельник, 24 апреля 2023 года синоптики существенных осадков не прогнозируют. Об этом сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Какая погода ждет одесситов 23 апреля: «дождливый» прогноз не оправдывается? Завтрашний воскресный день, 23 апреля 2023 года, обещает быть в Одессе и Одесской области облачным, но, вопреки более ранним прогнозам, без осадков. Об этом сообщают синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Дождливая погода в Одессе сохранится и на выходных Судя по прогнозам синоптиков на ближайшие дни, надеяться на то, что на выходных в Одессе наконец-то распогодится и дожди прекратятся, пока что не приходится. ПОДРОБНЕЕ