Погода в Одессе в воскресенье: немного усилится ветер

Завтра, в воскресенье, 25 октября, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, юго-западный ветер завтра сменит северо-восточный. Его скорость составит 7-12 м/с.
Ночью будет +11+13 °С, днем – +17+19 °С.
По Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит +9+14 °С, днем она поднимется до +15+20 °С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.