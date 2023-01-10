Погода в Одессе 11 января: штормовой ветер продолжится?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 11 января 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается ветреная погода. Порывы восточного ветра будут достигать 15-17 м/с.

В связи с ухудшением погодных условий одесская мэрия обращается к одесситам и гостям города с просьбой быть бдительными и во возможности ограничить перемещение и поездки по городу. Водителей просять не оставлять авто под деревьями и линиями электропередач, а пешеходорв – осторожно передвигаться под деревьями, так как в результате сильного порывистого ветра возможно падение веток и кабелей.

Погода в Одессе 11 января

В Одессе в среду будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер восточный, 9-14 м/с, ночью и утром порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 0-2°С мороза, днем 2-4°С тепла.

Погода в Одесской области 11 января

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков. Днем местами осадки, преимущественно в виде дождя.

Ветер восточный, 9-14 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, на юге 4-6°С тепла, днем 0-5°С тепла, на юге до 8°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая.