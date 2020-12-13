Погода в Одессе: синоптики прогнозируют влажный, но теплый понедельник

В Одессе с 20:00 13 декабря до 20:00 14 декабря будет облачно. Ночью будет дождь, днем небольшой дождь.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем 4-6°С тепла, сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

В Одесской области также будет облачно. Ночью дождь, днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Температура ночью и днем 1-6°С тепла, на юге до 9°С тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами будет туман, видимость 200-500 м.