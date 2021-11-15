Погода в Одессе: прогноз синоптиков на вторник 16 ноября

Во вторник, 16 ноября 2021 года, в Одессе ожидается Переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем 3-5°С.
Прогноз погоды в Одессе и Одесской области предоставлен Гидрометцентром Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 16 ноября
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, днем восточный 9-14 м/с. Температура ночью 0-2°С тепла, днем 3-5°С.
По Одесской области
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер северо-восточный, днем восточный 9-14 м/с.
- Температура: ночью 0-5°С тепла, на севере 3-5° мороза, днем 3-8°С тепла.
- На автодорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.
Погода в Одессе 17-18 ноября
- Переменная облачность. Без осадков.
- Ветер восточный, 18 ноября западный, 5-10 м/с.
- Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, на севере до 6°С мороза, днем 3-8°С тепла.
Погода в Одессе 19-20 ноября
- Местами небольшой дождь.
- Температура ночью 0-5°С тепла, днем 5-10°С