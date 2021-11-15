Погода в Одессе: прогноз синоптиков на вторник 16 ноября

Прогноз погоды на 14 ноября: Одессу затянет туманом В Одессе и Одесской области объявлено предупреждение: ночью и утром воскресенья, 14 ноября 2021 года, ожидается туман при видимости 200-500 метров.

Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ