Погода в Одессе: прогноз синоптиков на субботу 13 ноября

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в пятницу, 12 ноября 2021 года, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.

Завтра, в четверг, 11 ноября 2021 года, в Одессе и Одесской области, по прогнозам синоптиков, ночью возможны заморозки, а днем будет немного теплее, чем сегодня.

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