Погода в Одессе: прогноз синоптиков на субботу 13 ноября

В субботу, 13 ноября 2021 года, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков.
Об этом сказано в прогнозе синоптиков Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
- Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 1-3°С тепла, днем 9-11°С тепла.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман.
- Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
- Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 9-14°С тепла.
- На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.
Прогноз погоды в Одессе 14-15 ноября
- Облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
- Ветер восточный, 15 ноября северо-восточный, 7-12 м/с.
- Температура ночью 3-8°С тепла, днем 14 ноября 8-13°С тепла.
- 15 ноября 5-10°С тепла.
Прогноз погоды в Одессе 16-17 ноября
- Без осадков.
- Температура ночью 0-5°С мороза, днем 1-6°С тепла.