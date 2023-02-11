Погода в Одессе: прогноз на воскресенье 12 февраля

Гидрометцентр Черного и Азовского морей предупреждает: завтра, в воскресенье, 12 февраля 2023 года, ночью и утром в Одессе и Одесской области ожидается гололедица.
Погода в Одессе 12 февраля
По информации синоптиков, в Одессе завтра будет облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Ночью и утром гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С мороза, днем 3-5°С тепла.
Погода в Одесской области 12 февраля
В Одесской области в воскресенье облачно с прояснениями. Небольшие осадки. Ночью и утром гололедица.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С мороза, днем 1-6°С тепла.
На дорогах области ночью и утром гололедица, видимость хорошая.
Фото с Facebook-страницы Гидрометцентра Черного и Азовского морей