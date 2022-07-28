Погода в Одессе: прогноз на пятницу, 29 июля

Завтра, в пятницу, 29 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют достаточно жаркую погоду без осадков. Также сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью +19+21°С, днем +28+30°С.
Температура морской воды +20+21°С.
В Одесской области в пятницу облачно с прояснениями. Без существенных осадков, на юге области местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью +16+21°С, днем +28+33°С.
На автодорогах области видимость хорошая.