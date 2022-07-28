Погода в Одессе: прогноз на пятницу, 29 июля

Погода в Одессе: каким будет четверг, 28 июля? По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в четверг, 28 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится высокая вероятность пожаров из-за жаркой и сухой погоды. Хотя кратковременный дождь также не исключается. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе: что обещают синоптики 27 июля? По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 27 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области сохранится сухая и жаркая погода. Также сохраняется высокая пожарная опасность. ПОДРОБНЕЕ