Погода в Одессе: потеплеет ли в последний день марта?

По информации синоптиков, завтра, в пятницу, 31 марта 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. В то же время температура воздуха немного поднимется.
Погода в Одессе 31 марта
По прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра в Одессе будет облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-2°С тепла, днем воздух прогреется до 8-10°С тепла.
Погода в Одесской области 31 марта
По Одесской области на завтрашний день прогнозируют переменную облачность. Днем местами небольшой дождь.
Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 2°С мороза до 3°С тепла, днем 8-13°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото Марии Котовой