Погода в Одессе на Пасху, 16 апреля

В воскресенье, 16 апреля 2023 года, в праздник Воскресения Христова, в Одессе будет тепло и облачно, временами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе 16 апреля
Облачно с прояснениями. Небольшой дождь.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 7-9°С тепла, днем 13-15°С.
Погода в Одесской области 16 апреля
Облачно с прояснениями. Небольшой дождь, днем местами умеренный дождь.
Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем 13-18°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500м.