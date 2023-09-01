Погода в Одессе на День города: ожидать ли осадки 2 сентября

Завтра, в субботу, 2 сентября, по прогнозам Гидрометцентра Черного и Азовского морей в Одессе ожидается переменчивая облачность, но без осадков.
Прогноз погоды в Одессе 2 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 28-30°С.
Температура морской воды 24-25°С.
Прогноз погоды в Одесской области 2 сентября
Облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 14-19°С, днем 27-32°С.
На автодорогах области видимость хорошая.