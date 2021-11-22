Погода в Одессе: на 23 ноября объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 23 ноября 2021 г., в Одессе ожидается облачная, с прояснениями погода. Днем возможен небольшой дождь. Из-за сильного тумана синоптики объявили штормовое предупреждение.
Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Туман сохранится до конца дня 22 ноября, ночью и утром 23 ноября.
Водителей и пешеходов просят соблюдать особую осторожность и быть внимательными на дорогах.
Ветер ожидается северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 3-5°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Погода в Одесской области
Облачно с прояснениями. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде дождя.
Ветер северный, 9-14 м/с.
Температура ночью 0-5°С тепла, днем 5-10°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.