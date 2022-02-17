Погода в Одессе: каков прогноз синоптиков на пятницу, 18 февраля

Погода в Одессе 17 февраля: тепло, но ветрено Завтра, в четверг, 17 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области ночью и днем ожидаются порывы южного ветра. Его скорость будет достигать 15-17 м/с, предупреждает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 13 февраля: воскресенье обещает быть прохладным Завтра, в воскресенье, 13 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается, но при этом будет немного прохладнее, чем в субботу.

Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ