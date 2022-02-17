Погода в Одессе: каков прогноз синоптиков на пятницу, 18 февраля

Завтра, в пятницу, 18 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Ветер сменит направление, а дневная температура воздуха станет еще немного выше.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 18 февраля
По прогнозам, в Одессе пятница будет облачной, но возможны прояснения. Без осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-7 градусов выше нуля, днем 8-10 градусов тепла.
Погода в Одесской области 18 февраля
В Одесской области завтра облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, ночью местами порывы, 15-17 м/с.
Температура ночью 3-8 градусов тепла, днем она поднимется до 7-12 градусов со знаков «плюс».
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.