Погода в Одессе: каков прогноз на субботу, 16 июля

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в субботу, 16 июля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без осадков.
Погода в Одессе 16 июля
В Одессе завтра будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 19-21°С, днем 27-29°С выше нуля.
Температура морской воды 16-17°С.
Погода в Одесской области 16 июля
В Одесской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, гроза, днем без существенных осадков.
Ветер северный, 7-12 м/с.
Температура ночью 16-21°С, днем 27-32°С тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.