Погода в Одессе: каков прогноз на среду, 16 февраля

Завтра, в среду, 16 февраля 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается достаточно теплая погода. Осадков синоптики не прогнозируют.
Погода в Одессе 16 февраля
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе будет облачно, но без существенных осадков.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью 2-4 градусов тепла, днем воздух прогреется до 6-8 градусов выше нуля.
Погода в Одесской области 16 февраля
В Одесской области завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер южный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 1 до 4 градусов тепла, днем столбики термометров поднимутся до 6-11 градусов тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.
Фото Марии Котовой
Цей матеріал також доступний українською