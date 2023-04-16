Погода в Одессе: каков прогноз на понедельник 17 апреля

Погода в Одессе на Пасху, 16 апреля В воскресенье, 16 апреля 2023 года, в праздник Воскресения Христова, в Одессе будет тепло и облачно, временами небольшой дождь. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 15 апреля: какой будет предпасхальная суббота Завтра, в субботу, 15 апреля 2023 года, канун праздника Пасхи, в Одессе и Одесской области синоптики прогнозируют по-весеннему теплую погоду без осадков. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 13 апреля: опять прогнозируют осадки По сообщению Гидрометцентра Черного и Азовского морей в четверг, 13 апреля 2023 года, в Одессе ожидается небольшой дождь, днем воздух прогреется до +16°С. ПОДРОБНЕЕ