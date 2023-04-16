Погода в Одессе: каков прогноз на понедельник 17 апреля

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в понедельник, 17 апреля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная, но достаточно теплая погода.
Погода в Одессе 17 апреля
В Одессе завтра ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10°С тепла, днем 12-14°С выше нуля.
Погода в Одесской области 17 апреля
В Одесской области 17 апреля синоптики обещают облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10°С тепла, днем она поднимется до 12-17°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.