Погода в Одессе: каков прогноз на пятницу, 13-е?

Завтра, в пятницу, 13 мая 2022 года, в Одессе прогнозируют переменную облачность, а в Одесской области – местами дожди и даже грозы.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 13 мая в Одессе ожидается:
- переменная облачность. Без существенных осадков;
- ветер южный, 9-14 м/с;
- температура ночью 14-16 °С тепла, днем она поднимется до 23-25 °С.
- Температура морской воды 14-15 °С.
По Одесской области:
- переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза;
- ветер южный, 9-14 м/с;
- температура ночью +11+16 °С, днем 23-28 °С, местами до 32 °С выше нуля.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.