Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: какой обещает быть пятница 14 октября?

Погода в Одессе: какой обещает быть пятница 14 октября?

Завтра, в пятницу, 14 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без осадков.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 9-11°С тепла, днем 14-16°С выше нуля.

По Одесской области облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью 6-11°С, местами 1-3°С тепла, днем воздух прогреется до 13-18°С.

На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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