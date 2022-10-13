Погода в Одессе: какой обещает быть пятница 14 октября?

Завтра, в пятницу, 14 октября 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается переменная облачность без осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе завтра облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 9-11°С тепла, днем 14-16°С выше нуля.
По Одесской области облачно с прояснениями. Без осадков.
Ветер восточный, 7-12 м/с.
Температура ночью 6-11°С, местами 1-3°С тепла, днем воздух прогреется до 13-18°С.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.