Погода в Одессе: какой будет среда 4 августа

Завтра, в среду, 4 августа, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков. Такие данные приводит Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью составит +19+21 °С, днем воздух прогреется до +28+30 °С.

По Одесской области переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +16+21 °С, днем +27+32 °С.

На автодорогах области видимость хорошая.

Ранее в Одессе и Одесской области объявляли штормовое предупреждение из-за возможной грозы. Однако в Одессе сегодня днем осадков не наблюдалось.