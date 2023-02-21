Погода в Одессе: какой будет среда 22 февраля

Завтра, в среду, 22 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится достаточно теплая, но ветреная погода. Осадков не ожидается, сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 22 февраля
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы до 15-17 м/с.
Температура ночью 2-4°С тепла, днем 8-10°С тепла.
Погода в Одесской области 22 февраля
В Одесской области в среду, по прогнозам, облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, ночью порывы 15-17 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 7-12°С выше нуля.
На автодорогах области видимость хорошая.