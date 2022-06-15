Погода в Одессе: какой будет среда, 15 июня?

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 15 июня 2022 года, в Одессе и Одесской области ожидается жаркая погоды. Осадков не предвидится.
По информации синоптиков, в Одессе 15 июня ожидается:
- переменная облачность. Без осадков;
- ветер северо-западный, 7-12 м/с;
- температура ночью 15-17°С, днем 26-28°С тепла.
По Одесской области:
- переменная облачность. Без осадков;
- ветер северо-западный, 7-12 м/с;
- Температура ночью 12-17°С, днем 24-29°С выше нуля.
- На дорогах области видимость хорошая.