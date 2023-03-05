Погода в Одессе: какой будет прогноза на 6 марта

Прохладная ночь и теплый день (до 8°С тепла), без существенных осадков — такой будет погода в Одессе в понедельник, 6 марта 2023 года. Такой прогноз сделал Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 6 марта
Облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с. Температура ночью 0-2°С тепла, днем 6-8°С тепла.
Погода в Одесской области 6 марта
Облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м/с.
Температура ночью от 3°С мороза до 2°С тепла, днем 6-11°С тепла.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.