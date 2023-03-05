Погода в Одессе: какой будет прогноза на 6 марта

Какая погода будет в Одессе в первое воскресенье весны Завтра, в воскресенье, 5 марта 2023 года погода в Одессе и Одесской области обещает быть переменно-облачной, но без осадков. Воздух прогреется до 8-11 градусов тепла.

Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Какой будет погода в Одессе 3 марта В пятницу, 3 марта 2023 года, в Одессе будет без осадков, температура воздуха ночью около ноля, днем 6-8°С тепла. Об этом сообщил Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 2 марта: будет ли день весенним? 2 марта 2023 года, в четверг, в Одессе ожидается погода без осадков и без заморозков. Днем воздух прогреется до 5-7°С тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ