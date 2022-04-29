Погода в Одессе: какой будет последняя суббота апреля

Завтра, в субботу, 30 апреля 2022 года, Гидрометцентр Черного и Азовского морей прогнозирует в Одессе и Одесской области облачную погоду, но без осадков.
По информации синоптиков, в Одессе 30 апреля будет:
- облачно с прояснениями. Без существенных осадков;
- ветер северо-восточный 7-12 м/с;
- температура ночью 8-10 градусов тепла, днем от 15 до 17 градусов выше нуля.
По Одесской области:
- облачно с прояснениями. Без существенных осадков;
- ветер северо-восточный 7-12 м/с;
- температура ночью составит 5-10 градусов тепла, днем +15+20 градусов.
На дорогах области ночью и утром местами дымка, видимость 1-2 км.