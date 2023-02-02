Погода в Одессе: какой будет пятница 3 февраля

По информации синоптиков, завтра, в пятницу, 3 февраля 2023 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода, но без существенных осадков. Местами на дорогах сохраняется гололедица.

Погода в Одессе 3 февраля

По прогнозу Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе пятница будет облачной. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-3°С мороза, днем 3-5°С тепла.

Погода в Одесской области 3 февраля

По Одесской области завтра облачно. Местами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром местами гололедица.

Ветер северо-западный, 9-14 м/с.

Температура ночью 1-6°С мороза, днем 1-6°С тепла.

На автодорогах области видимость хорошая, ночью и утром гололедица.