Погода в Одессе: какой будет пятница 22 января?

В пятницу, 22 января, в Одессе ожидается облачная погода с прояснениями. Без осадков. Гололедица.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 1 °С мороза до 1 °С тепла, днем 6-8 °С тепла.
По Одесской области Облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман, гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 4°С мороза до 1 °С тепла, днем 6-11 °С тепла.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м, гололед.
Фото Марии Котовой