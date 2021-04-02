Погода в Одессе: какой будет первая суббота апреля

Завтра, в субботу, 3 апреля, в Одессе ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Ветер северо-западный, во второй половине дня юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 3-5 °C тепла, днем 10-12 °C тепла.
По Одесской области переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, во второй половине дня юго-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 0-5 °C тепла, днем 10-15 °C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото: Facebook департамента городского хозяйства Одесского горсовета