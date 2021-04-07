Погода в Одессе: каким обещает быть 8 апреля

Завтра, в четверг, 8 апреля, в Одессе синоптики прогнозируют переменную облачность. Без существенных осадков.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, ветер ожидается северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 1-3 °C тепла, днем столбики термометров поднимутся до отметки 8-10 °C выше нуля.
По Одесской области также ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2 °C мороза до 3 °C тепла, днем 7-12 °C тепла.
На автодорогах области видимость хорошая.
Фото: Телеграм-канал Odessa Opera News