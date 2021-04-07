Погода в Одессе: каким обещает быть 8 апреля

Штормовое предупреждение в Одессе: вторник 6 апреля будет ветреным В Одессе и области объявили штормовое предупреждение на вторник, 6 апреля. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в этот день ожидаются порывы южного ветра до 15-17 м/с. ПОДРОБНЕЕ