Погода в Одессе: каким будет воскресный день 13 ноября

Гидрометцентр Черного и Азовского морей сообщает: завтра, в воскресенье, 13 ноября 2022 года, в Одессе и Одесской области будет пасмурно с прояснениями. Осадков синоптики не обещают.
Погода в Одессе 13 ноября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 4-6°С тепла, днем 11-13°С.
Погода в Одесской области 13 ноября
По Одесской области синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман.
Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С тепла, днем 10-15°С.
На автодорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 м.