Погода в Одессе: каким будет последний понедельник марта

В Одессе в понедельник, 29 марта, будет ветрено и дождливо.
Как «подрихтовать» фигуру. Время готовиться к летней одежде и пляжным нарядам.
Ветер северо-западный, 9-14 м/с, днем порывы 15-17 м/с.Температура ночью 2-4°C тепла, днем 7-9°C тепла.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
В Одесской области также будет дождь. Ветер северо-западный, 9-14 м/с, порывы 15-17 м/с. Температура ночью 0-5°C тепла, днем 7-12°C тепла.
На автодорогах области ночью и днем местами видимость во время осадков 1-2 км.