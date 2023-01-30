Погода в Одессе: каким будет последний январский день

Погода в Одессе 29 января: объявлено штормовое предупреждение По информации Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в воскресенье, 29 января 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранится гололед и гололедица. Ночью и утром ожидаются порывы северо-западного ветра 15-17 м/с. В этой связи в регионе объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 28 января не порадует В субботу 28 января 2023 года в Одессе будет снег с дождем, ночью мороз, днем около ноля и сильный ветер. Объявлено штормовое предупреждение. ПОДРОБНЕЕ

В Одесской области на выходных ухудшится погода С вечера пятницы, 27 января, и в течение всей субботы, 28 января, в Одесской области ухудшится погода: ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Также прогнозируются порывы ветра до 15-17 м/с. Температура воздуха будет в пределах от +1°С до -7°С. ПОДРОБНЕЕ