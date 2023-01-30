Погода в Одессе: каким будет последний январский день

Завтра, во вторник, 31 января 2023 года, в Одессе и Одесской области сохранятся сложные погодные условия. Ночью и утром сохранится гололедица, информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 31 января
В Одессе завтра облачно. Временами небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром гололедица.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-3°С мороза, днем 0-2°С тепла.
Погода в Одесской области 31 января
По Одесской области облачно. Небольшие осадки, преимущественно в виде снега. Ночью и утром гололедица.
Ветер западный, 5-10 м/с.
Температура ночью 1-6°С мороза, днем 0-5°С тепла.
На автодорогах области видимость при осадках 1-2 км, ночью и утром гололедица.
Фото Марии Котовой