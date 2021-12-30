Новости Одессы и Одесской области

Погода в Одессе: каким будет последний день 2021 года?

Погода в Одессе: каким будет последний день 2021 года?

Завтра, в пятницу, 31 декабря, последний день 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Ночью температура воздуха будет минусовой, а вот днем немного потеплеет.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.

Погода в Одессе 31 декабря

Подписаться

Завтра в Одессе будет облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью составит 3-5 градусов мороза, днем она поднимется до 3-5 градусов тепла.

Погода в Одесской области 31 декабря

В Одесской области в пятницу ожидается облачная погода. Днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, гололедица.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью опустится до 3-8 градусов ниже нуля, днем 1-6 тепла.

На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров, гололедица.

Фото Марии Котовой

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить