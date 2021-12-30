Погода в Одессе: каким будет последний день 2021 года?

Прогноз погоды: каким будет в Одессе предпоследний день 2021 года Завтра, в четверг, 30 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Температура воздуха – минусовая, и значит, никуда не денется и гололедица на дорогах.

Об этом информирует Гидрометцентр Черного и Азовского морей. ПОДРОБНЕЕ

Погода в Одессе 29 декабря: будет скользко По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, завтра, в среду, 28 декабря 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная и морозная погода. На дорогах гололедица. ПОДРОБНЕЕ