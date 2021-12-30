Погода в Одессе: каким будет последний день 2021 года?

Завтра, в пятницу, 31 декабря, последний день 2021 года, в Одессе и Одесской области ожидается облачная погода. Ночью температура воздуха будет минусовой, а вот днем немного потеплеет.
Таков прогноз Гидрометцентра Черного и Азовского морей.
Погода в Одессе 31 декабря
Завтра в Одессе будет облачно. Без существенных осадков. Ночью и утром гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью составит 3-5 градусов мороза, днем она поднимется до 3-5 градусов тепла.
Погода в Одесской области 31 декабря
В Одесской области в пятницу ожидается облачная погода. Днем местами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, гололедица.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью опустится до 3-8 градусов ниже нуля, днем 1-6 тепла.
На дорогах области ночью и утром местами туман, видимость 200-500 метров, гололедица.
Фото Марии Котовой